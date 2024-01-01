元旦冬泳逾千人參加　男子首次參賽奪冠

一年一度的元旦冬泳拯溺錦標大賽在今日(1日)於淺水灣舉行，參賽人數逾1,100人，參賽者包括男女老幼甚至傷健人士。早上的淺水灣氣溫舒適，一眾游泳健兒更顯得精神奕奕。男女子公開組賽事分別由29歲的冼展霆，以及24歲的王雪詠奪冠。以往數年也有參加比賽的王雪詠表示，以前最佳賽果只得第5名，對今年奪冠感意外；而冼展霆則是首次參賽，希望藉今次比賽機會啟發自己。

比賽於早上10時半開始，整個賽事全長約600米，由中灣游至淺水灣石堤。一眾參賽健兒熱身後便以分組形式出發，整個賽事歷時約一個半小時左右便結束。最年長的參賽者為77歲，最年幼則只有6歲。參加過數次元旦冬泳的王雪詠，即將大學畢業，她表示過去幾年都只獲第5、7名，未想今次成功奪冠，坦言在得知成績後「呆咗」，她又指今年不用在賽前做病毒檢測，流程相對順暢，比賽氣氛良好，因今年參加者更多，又可以和身邊朋友一同參與比賽。

冼展霆首次參賽即奪冠，他指參賽是因為「人大咗」，希望透過不同方面去學習進步，今次比賽是非常好的機會去啟發自己。他又認為今日賽事氣氛很好，可以一群人衝入水中游泳感覺神奇，希望可以透過更多訓練來拉近與世界選手們的距離。