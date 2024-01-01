寧養假難民漠視真市民　庫房陰乾香港遲早破產

踏入2024年，市民都期望市道興旺、出入平安、安居樂業。不過，香港地治安不靖，街頭暴力無日無之，南亞假難民兵團作亂愈演愈烈，近日有視障人士遇劫，執法人員拘捕持行街紙疑犯，即是假難民的治安毒瘤又再現，實難以根治。《東呼即應》批評，港府假仁假義，對假難民大開中門，供食供住供打官司，結果養狼狗咬心口，慷納稅人之慨，用公帑為假難民問題埋冤枉數。

近期治安毒瘤最新又添一宗個案，一名西非漢逾期留港聲請期間，強姦罪成，出獄後被入境處羈留，其後該西非漢竟入稟申請人身保護令並獲批，雖然入境處在此案最終上訴得直，西非漢須支付30萬元訟費，但他如何有能力負擔巨額訟費，恐怕又會淪為司法機構一筆「壞帳」，即最終或又是要用公帑助強姦犯打官司。

現時滯留香港的假難民仍有多達1.4萬人，衍生各類罪案層出不窮，打黑工只屬小兒科，強姦、打劫、劈友、販毒更是家常便飯，有些甚至加入本地黑幫，形成治安大毒瘤。早前又有假難民與不法集團勾結的個案，將食物援助轉售套現，以怨報德、養虎遺患，令人慘不忍睹。

當局在2023/24年度，預算會花費14億港元在假難民身上，比再上一個年度修訂預算的10.68億元，大幅增近31%；而2023/24年度的預算花費，加上過去11個年度的花費，即12個年度一共白白花費高達110億港元在假難民身上。現時港府財政狀況每況愈下，政府日前公布，23/24年財政年度首8個月的財務狀況，整體開支4,723億港元，收入2,416億港元，加上政府發行綠色債券所得的666億港元收入，最後錄得1,641億港元赤字。

議員陳穎欣認為，假難民問題一直未解決，浪費納稅人的金錢，其實假難民過往數字之所以有所紓緩，是因為疫情和相關的管制措施，但核心問題仍然沒有直接解決，直到去年10月在免遣返聲請不獲確立的人士之中，仍有1.4萬多人基於不同的理由逗留在港，今年的施政報告也沒看到有甚麼新的措施，去應對假難民問題。