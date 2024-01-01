128條金龍齊集尖沙咀　幼稚園及中小學生共同完成舞龍巡遊

香港龍獅節深受世界各地旅客喜愛，每年均有不少市民和遊客到場參加。2024香港龍獅節今日（1月1日）於尖沙咀文化中心舉行，多名官員亦有到場。因應今年是龍年，龍獅節以龍為主題，一共有128條金龍在尖沙咀進行巡遊，而在巡遊隊伍中，有一半是來自香港中學、小學和幼稚園的小朋友們。香港龍獅節籌備委員會召集人顏汶羽表示，希望香港的新一代可以將龍獅文化傳承下去。

2024香港龍獅節活動由香港龍獅節籌備委員會舉辦，並獲得香港旅遊發展局轄下「本地特色旅遊活動先導計劃」贊助。籌委會特意於元旦日舉辦活動，齊集了128條龍和1,500名運動員一起巡遊，營造節日氣氛，一同慶賀新一年的到來。除了巡遊表演外，亦於文化中心外提供多項活動，包括舞獅表演及體驗活動，讓市民及遊客能親身體驗舞獅的樂趣，感受節日盛事喜慶氣氛。

顏汶羽表示，在巡遊隊伍中的本地學童最初對舞龍舞獅完全不了解，但因為活動而慢慢產生興趣，並學習舞龍舞獅，最後完成今天的舞龍巡遊，希望將龍獅文化帶入學校，將龍獅文化傳承下去。另外，第6屆世界龍獅日亦會在世界各地不同國家及地區舉行，包括珠海、倫敦、三藩市、馬來西亞、吉隆坡、荷蘭及印尼等地區。