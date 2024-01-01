新界南除夕打擊交通違例　7男被捕扣查6輛車

新界南總區執法部門於除夕(12月31日)，在區內進行打擊超速駕駛、毒後駕駛及酒後駕駛行動，在主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試。

行動期間，隱形戰車於凌晨時分在屯門公路(往屯門方向)，發現兩輛跑車高速駕駛，懷疑非法賽車，於是展開追截。兩輛跑車沿路以時速約170公里駕駛，並多次切線左穿右插，對其他行駛中車輛構成危險。人員最終於公路近黃金海岸截停兩車，經調查後以涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」、「無第三者保險而使用汽車」及「駕駛未獲發牌的車輛」，拘捕兩名本地男(37及28歲)司機，並將兩輛涉案跑車拖走扣驗。

另外，人員共拘捕3名本地男子及1名巴基斯坦裔男子，年齡介乎27至59歲，涉嫌「酒後駕駛」、「無第三者保險而使用汽車」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「允許沒有持有有效駕駛執照的人駕駛汽車」、「在沒有第三者風險投保的情況下允許他人使用汽車」及「欠交法庭罰款」等。此外，一名25歲本地男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」被捕。

整個行動中，人員共向800名司機進行酒精呼氣測試，對違例司機發出了126張定額罰款告票，並扣留4部懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。