CreFIT維信守護港人信貸健康　結合金融科技　無憂清卡數

CreFIT維信主攻網上貸款，講求人工智能（AI）及大數據等金融科技（FinTech）應用，亦是在港上市金融科技公司——維信金科致力打造、首個立足香港的信貸品牌。由他們創設的CreFIT維信手機應用程式（App），結合了金融科技與健康兩大元素，提供到位、流暢的貸款體驗，協助港人無憂清卡數之餘，亦保障自身信貸健康，因而榮獲「超卓創新金融科技企業大獎」。

維信金科執行董事兼首席運營官暨維信金融財務首席執行官廖世強（Thomas）稱，「非常感謝《東方日報》及《on.cc東網》的加許，維信金科在內地已有長達17年的消費金融業務經驗，今次開展香港市場亦初步取得成功，獎項名副其實是對我們的認可，我們將努力引領信貸行業踏上新台階！」

Thomas深信要將金融科技應用及信貸健康兩大訊息深入淺出介紹予市民大眾，就需要有品牌故事。「CreFIT維信的品牌理念是力求謹慎守護每位客人的信貸健康，對自己理財負責任，因此品牌名稱蘊藏了Credit及Fitness的意思。」

CreFIT維信引入兩位可愛理財拍檔——熱心助人的水豚Capi，以及天才科技控卻又怕怕醜醜的金幣仔Moni，提升大眾信貸健康的認知。Thomas指Capi和Moni形象親切，除了令潛在客戶容易接受CreFIT維信品牌，還潛移默化地將金融科技帶進市民大眾的日常生活中，成功提升企業形象。

CreFIT維信首推「CreFIT卡卡貸」，不會查閱客人信貸報告，保證絕不影響用戶信貸評級，客戶只需提供一張信用卡帳單，即可了解客戶需要，提供相應的信貸額度，由申請至過數，最快3分鐘即可完成，與傳統金融機構提交入息、住址證明及稅單等繁瑣程序截然不同。

Thomas透露「CreFIT卡卡貸」帶給客戶嶄新服務體驗，推出短短兩個月，已獲逾7,000名註冊用戶，遠較預期為快，且客戶以年輕人居多，年齡主要介乎20至40歲，貸款額度則由10,000至100,000元不等，批出的貸款可直接打入信用卡帳戶還款。

此外，CreFIT維信手機App銳意強化客戶帳單管理意識，不論申請貸款與否，透過使用相關App都可以整合及記錄不同信用卡開支，另設有總結客人信用卡消費帳單、卡數到期提示等功能，了解市民消費習慣，同時提醒準時清還卡數的重要。

CreFIT維信取得佳績的背後，憑藉母公司維信金科的金融科技領先優勢，以及羅致大量技術專才都是關鍵推手。現時維信金科的資訊科技團隊多達300人，其中數據分析員工佔100人，不少更來自北大、清華乃至海外頂尖學府。「這些程式編製員（Programmer）及數據科學家（Data Scientist）專門負責數據分析，將相應資訊及技術文件提供予香港公司，部分職員早前亦落戶深圳前海，支持香港業務技術發展。」Thomas道。

談到培養棟樑之才，Thomas以過往投身見習管理人員的經驗為借鏡，在公司設立見習管理人員（MT）計劃提供機會予全球各學系大學畢業生。「我很珍惜當年MT學到的經驗和期間的經歷，亦相信每一代年輕人都對此感同身受，所以維信金科冀聘請更多本地、海外院校畢業生加入，只要他們願意回流香港、又對數字有興趣，就算修讀經濟、文學都一律歡迎，因這行涉足的金融科技元素，對事業發展有莫大裨益。」

Thomas不諱言，隨着母公司維信金科積極出海布局葡萄牙及東南亞，他們力求將MT計劃拓展至這些地方，以擴大公司在全球的影響力。香港稍後亦迎來新猷，推出「現金貸」產品，上網申請即可辦妥，解決客戶資金周轉不靈的煩惱！

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