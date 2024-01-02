推地區經濟　油尖旺擬農曆年辦尖咀夜繽紛　栢麗大道夜光許願樹

18個區議會下設提振地區經濟專責工作小組，油尖旺區議會率先在今日召開首次大會，當區民政事務處建議農曆年推尖咀夜繽紛，燃亮尖沙咀栢麗購物大道一帶，除燈飾外，設大型座地霓虹效果燈牌等打卡點、在旅遊旺季期間在維港舉辦水上煙火匯演；中長期則研究廟街夜市的未來發展，以及籌辦推廣女人街和波鞋街等特色街道。

專責小組由該區議會前主席葉傲冬任主席。民政處提交區議會的文件指出，建5議先在短期內，例如農曆新年/情人節前後，在區內一些傳統的旅遊購物點以「政、商、民」合作模式推出活動，吸引區內外居民及遊客到有關地點消費。

初步構思在農曆新年前推出暫名「尖咀夜繽紛」活動，燃亮尖沙咀栢麗購物大道一帶，除燈飾外，設大型座地霓虹效果燈牌等打卡點，而在新一屆區議會預備會議建議，會慮也在該處設置夜光許願樹，讓大家掛上心意及祝福，亦會有有夜光龍及街頭音樂表演，附近商戶亦會派發消費券。

文件又指會協助外國藝術家在情人節及元宵節前在區內特色街道擺放大型心形氣球裝置，吸引人到有關地方打卡；參考油尖旺地區青年社區建設委員會的建議，在2月上旬起，在尖沙咀栢麗購物大道、油麻地「榕樹頭公園」及旺角道行人天橋設置具地區特色的大型座地霓虹效果燈牌，以「集卡」形式吸引市民和遊客到訪油、尖、旺3個地方；並考慮在旅遊旺季期間在維港舉辦水上煙火匯演。

至於中長期如何在油尖旺推動地區經濟發展，民政處建議研究「廟街夜市」的未來方向，以及與西九文化區合作舉辦更多市集的可行性；研究籌辦與特色街道地區，例如旺角花墟、女人街、波鞋街及酒吧街等歷史建築有關，推廣地區特色的活動，及聯合區內商場、食肆等推出優惠活動。