旅客跨年後等車北上排長龍　當局賴皇崗口岸人流急增引致擠塞

除夕煙花匯演跨年後，港鐵上水站外出現排隊等候前往落馬洲皇崗口岸的通宵巴士人龍，而旺角太子皇崗直通巴士站亦因為系統故障出不到車票，眾人乘興而來，卻被迫滯留香港「盡㷫」而歸。運輸署首席運輸主任王伯健今日(2日)在電台節目解釋稱，皇崗口岸正在重建，需使用臨時設施通關，該口岸每日出入境人次分別約3萬，而跨年由1月1日凌晨零時至清晨6時，已經有逾2.6萬人次出境，短時間內人流急增造成擠塞。

王稱，當日凌晨2至3時，皇崗口岸一帶已開始擠塞，車龍延至新田公路，導致直通巴士未能盡速完成北行班次折返載客。署方中午左右發現南下旅客流量增多，已要求直通巴營辦商於晚間「加人加車」疏導返回內地的人潮。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平亦表示，除夕(2023年12月31日)中午已與署方聯絡，獲知跨年後會較多旅客，營辦商亦已計劃增加服務至約10分鐘一班車，但最終做不到，因為返人數超出預期，道路亦出現擠塞，直通巴無法進入尖沙咀接載乘客，皇崗口岸亦一時間無法容納出境人流，凌晨1時後附近出現大批私家車，估計是旅客預約返內地的中港車牌商務車或「白牌車」，令附近新田公路亦出現擠塞，同樣影響直通巴士服務。

立法會議員田北辰稱，今次事件予人不好的印象，大批旅客當晚要即時返回內地，質疑當晚港鐵部分路線通宵行駛，為何落馬洲及羅湖口岸不能通宵開放，將所有人流迫在陸路巴士並不合理。他又稱，若蓮塘/香園圍口岸、深圳灣口岸，連同皇崗口岸可以通宵過關，加上落馬洲及羅湖口岸及鐵路通宵行駛，就不會出現問題。