日本能登半島周二發生5.6級餘震　港旅行團需調整行程

石川縣小松市百貨公司內，有顧客在地震時蹲在地上。

日本石川縣能登半島周一(1日)發生黎克特制7.6級地震，至周二(2日)增至13人死亡，早上10時17分，日本氣象廳指能登半島發生黎克特制5.6級地震，令部分本港旅行團需要更改行程。

東瀛遊執行董事禤國全表示，事發時有30個旅行團在日本，其中一團30人當晚入住石川縣的溫泉酒店，翌日轉往日本福井，地震時司機將旅巴停在路邊，見到路上樹木輕微晃動，未感受到太大震動，地震維持約幾秒，整團客人平安，毋須調整行程。

本月有16個共約350人的旅行團，原前往石川縣和倉溫泉一帶，禤國全表示，現時調整行程，旅客需改住金澤市的酒店，加上航班變動，東瀛遊會視乎情況稍後通知團友相關安排。至於未出發的旅客，亦會容許他們避免到到達石川縣一帶，盡量安排改到日本其他目的地，例如北海道、東京和福岡等。

縱橫遊常務董事袁振寧則表示，該公司有兩團本身住在石川和倉溫泉區，兩日前已離開當地，現時仍有10團、約200人留在日本不同地方，無收到有旅客要求提早返港，整體無受地震影響。旅行社正向當地機構查詢受地震影響地區的交通配套，以及餘震等風險，再評估如何調整未來一至兩個月旅行團行程。