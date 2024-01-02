9成物管未就垃圾徵費與業主達共識　物監局稱反應慢可理解

垃圾徵費將於今年4月1日實施。物業管理業監管局的調查卻發現，有近9成的物業管理公司，仍未與業主就處理違規垃圾的安排及費用等達成共識。物監局主席黃江天今日（2日）表示，垃圾徵費是全新法例，涉及多個持份者，物管業界反應較慢可以理解，但他希望政府加強支援。而淘大花園業委會主席葉興國則表示，預計實施初期會有近2成居民未必使用指定垃圾袋，物管公司或要花逾萬港元處理。

早前物監局進行調查，共收回逾750間物管公司的問卷，回覆率約為兩成，涉及全港逾66萬個單位。結果顯示，僅得5%至11%的公司表示已就處理違規垃圾等安排，與服務對象達成共識。黃江天表示，業界希望政府向市民加強「污染者自付」的宣傳教育，向前線員工提供指引，在執法過程中若有物管公司舉報違規人士時，政府能夠積極跟進。他又期望將法例實施的首6個月設為適應期，政府向全港所有樓宇免費派發指定垃圾膠袋，避免居民出現分化。

物業管理業監管局行政總裁蕭如彬則表示，業界最大的疑問是如何處理違規垃圾，而處理違規垃圾的費用又應該如何攤分等，局方會就此徵詢環保署意見；而早前局方的調查亦發現有約9成物管公司已在進行相關準備工作，反映他們重視垃圾徵費。

葉興國認為，因應今年4月法例實施後，管理處不會再派發一般的免費垃圾膠袋，改為首3個月向每戶每月免費派發15個15公升的指定垃圾袋，費用將由管理費支付，但3個月後住戶需要自行購買。