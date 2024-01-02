新填地街熟食市場丟空逾年　擬改為共融社區客廳

油尖旺區議會亦在社區參與及文化康樂委員會下成立社區共融工作小組，民政事務處建議把已關閉的新填地街熟食小販市場，轉為一項推動共融的設施，例如少數族裔市集以至共融「社區客廳」。

當局民政處提交的文件指出，根據政府統計處 2016年中期人口統計，油尖旺有接近37,000 名少數族裔人士居住，為全港最多的地區，故油尖旺區議會將在社區參與及文化康樂委員會下成立社區共融工作小組，研究在善用地區資源和顧及區情的前提下，就籌辦符合不同族裔傳統及居民需要的活動提供建議，以鼓勵不同族裔間的接觸，互相了解，建立族裔和諧及多元化的社區。

為推動共融社區，文件指有意見認爲區內推廣共融的設施及軟件配套仍有增加空間，油尖旺民政處初步提出4個建議項目，例如善用原新填地街熟食小販市場。文件指原熟食小販市場佔地約350平方米，並已於2022年第4季永久關閉，而該市場附近有不少的少數族裔人士居住，民政處認為可善用該處，轉為一項推動共融的設施，例如少數族裔市集以至共融「社區客廳」，具體用途及所需資源及管理模式等議題可進一步由社區共融工作小組研究，並諮詢不同族裔人士。

為少數族裔人士提供職業培訓可提升其競爭力，除了在油尖旺多元文化活動中心繼續舉辦招聘活動，民政處建議籌辦專業證書課程，並提供不同少數族裔語言的考試，有助他們認識本地有關行業的實際需求並獲得認可。

鑑於區內的少數族裔兒童及青少年日常主要以其母語及英文溝通，在學校以外的環境較少接觸普通話，而及早讓他們學好普通話有助他們更全面了解中國文化，並增加他們日後在職場的競爭力。民政處建議可考慮籌辦相關課程，並以英語教授，加強他們的語言能力亦增加他們學習的興趣。