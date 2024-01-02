3D建築繪圖顯示舊樓消防設施　三無大廈用先進消潔品去污漬

「三無大廈」消防設備差且衞生惡劣，為改善相關情況，油尖旺區擬創科技術優化兩項計劃，包括推出三維空間 (3D)建築繪圖，用三維實景模型，把大廈內的消防設施仔細地呈現出來，以協助目標大廈更精準地完成消防安全指示，以及利用先進清潔產品徹底清潔三無大廈公用地方的頑固污漬。

政府在全港18區推行地區主導行動計劃，而2019年在油尖旺區議會地區管理委員會決定推行兩項計劃，即消防安全指示支援服務計劃及清洗三無大廈公用部分。油尖旺民政事務處提交區議會的文件指出，今年將優化兩項計劃。

民政處擬推出三維空間 (3D)建築繪圖，用三維實景模型，把大廈內的消防設施仔細地呈現出來，以協助目標大廈更精準地完成消防安全指示。該處預計來年目標大廈數目可增至約250幢，受惠目標大廈樓齡30年或以上；每年平均應課差餉租值不高於187,000港元，以及收到消防處及／或屋宇署就樓宇公用分的消防安指示而未遵辦的大廈。

為持續改善三無大廈的居住環境，除了加強公用地方的清潔及防治鼠患工作外，民政處考慮加入科創技術以優化有關計劃，利用先進清潔產品徹底清潔三無大廈公用地方的頑固污漬，例如一般清潔用品未能有效清除的霉菌漬、油漬及膠漬。該處預計整個項目可更到位地為300幢環境衞生有待改善及符合資 格 的大 廈提供非恒常的清洗公用 部分及防治蟲鼠的服務。

目標大廈的篩選及釐定優先次序，考慮條件為大廈衞生環境欠佳；三無大廈或雖有居民組織但運作不理想的大廈及樓齡30年或以上等。

去年區內受惠目標大廈已達900幢，民政處安排承辦商清洗了225幢目標大廈的公用地方，較前年同期清洗大廈幢數增加逾17%，共清理 7 噸垃圾及雜物，近2,918個住戶受惠。