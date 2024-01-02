男商人涉帶女子上酒店　指插陰道陽具碰臉　被控企圖強姦及非禮

男商人涉於機場等候核酸測試時認識剛從美國來港的女子，並交換微信。數日後該商人藉與該從事醫療工作女子傾談如何打入中國市場，商約在酒店中菜廳午膳，又以助她的手機充電為由，帶她到酒店房間，再涉嫌意圖強姦及非禮她。事主及後離開房間最終透過酒店職員報案。該名商人其後被捕，並於今早（1月2日）在高院否認企圖強姦及非禮共兩罪。控方指被告企圖強姦事主時，她曾稱正來「大姨媽（月事）」，被告卻稱不介意，其後又稱「玩別的」，分別以手指插她陰道及以陽具觸碰她臉，直至她稱要報案才停手。

被告韋德恩（54歲，商人）來自內地但持有香港永久居民身份證，被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X。控方開案陳詞指，被告於案發前3天在機場等候核酸測試時認識X，其後在機場的士站2人再相遇，因2人目的地相同，故一同乘的士去上環。2人以普通話交談時被告稱已婚且有子女，家人均居於北京，自己則是商人但屬半退休，X則稱從事醫療工作，且剛從美國來港，2人亦有交換微信號碼。X曾向被告詢問如何與中國人打交道及打入中國市場。及後2人再透過微信相約見面，最終決定於案發當日下午在涉案酒店中菜廳同午膳。

控方指，2人午膳期間X發現手機無電表示要離開，被告則稱要入住該酒店，並叫X進房充電及續傾談如何打進中國市場。2人進房後X的手機未能充電，她想離開被告卻捉住她把其按在床上，再脫X的內褲等衣物企圖強姦她並吸吮她乳房。X一度稱正來月事，被告卻稱「不介意」，惟因X反抗被告未能成功與X性交。被告其後改稱：「玩別的」，以手指插她陰道及以陽具觸碰她臉，直至X稱要報案被告才稱：「尊重你」並停手。X及後穿衣離開並稱：「沒想過你是這樣的人」被告回應指：「真沒意思」，又稱大家都是成年人，更指她在美國住了很久「這不是很正常嗎」。X到酒店大堂，其後被告也到大堂，酒店閉路電視拍到他們有交談，X透過酒店職員報案。執法人員到場拘捕被告，化驗下發現X的胸圍及內褲有被告DNA，被告內褲則有X的血漬。

案件編號：HCCC 238/2023