青衣變電站火警　議員質疑未啟動獎罰機制　中電：唔知政府想點計

青衣牙鷹州街變電站昨日（1月1日）發生火警，短暫電壓驟降導致發生多宗被困電梯意外。不過，中電澄清事件並非電力供應中斷，是因為變電站有設備發生故障導致冒煙，短暫電壓驟降後消防處就接獲了至少20宗困電梯同5宗火警鐘鳴響報告。議員田北辰今日（1月2日）在社交網站上發文表示，雖然事故無導致停電，但市民被困電梯遭遇等同停電，質疑為何未有啟動獎罰機制，希望政府盡快研究修改法例的可行性。

田北辰表示，以他所知今次發生的多宗困𨋢事故平均被困30至45分鐘，認為市民被困電梯遭遇等同停電。田事後有向中電查詢，為何未有將困𨋢事故計入獎罰機制，並引述中電回覆指「唔知政府想點計」。他又再向政府查詢，惟政府相關部門亦「無言以對」，僅稱未處理過相關問題，需要研究如何透過與中電的合約去解決問題。

田北辰又指出，現時若發生被困電梯事故，管理處並不可以直接處理，需要先找到升降機公司的維修人員到場檢查，完事後才可按鍵回復，他擔心今次事故有20宗困𨋢事故平均需時30至45分鐘去處理，下次若發生200宗困𨋢事故需時或更久，建議政府應該研究修改法例的可行性，若將來確定困𨋢事故是因電壓驟降而停，已接受培訓的管理人員在特定情況下可以按掣處理，毋須市民等待維修人員到場才可獲救。