配合譚公誕　東區擬辦首次「夜飛龍」　東大街食肆推優惠

為延續「香港夜繽紛」活動，東區民政事務處建議配合今年「譚公誕」，加入晚間慶祝活動，建議在「譚公誕」期間的週末黃昏時間舉辦首次的「夜飛龍」表演，即夜光舞龍及舞獅表演，並聯繫筲箕灣東大街的商戶於「譚公誕」期間推出一連串限定的飲食和消費優惠，包括晚市特別優惠，以振興本地經濟。

民政處提交東區區議會的文件指出，每年農曆四月初八為「譚公誕」，而筲箕灣譚公廟是本港現存最古老的譚公廟之一，每年東區都有一系列的傳統「譚公誕」節慶活動，亦是本港最大型的「譚公誕」慶祝活動。活動包括文藝晚會、粵劇表演、飄色地色巡遊、醒獅比賽及敬老盆菜宴等，藉此為香港市民祈福，深受市民歡迎。

文件指該處建議今年「譚公誕」加入晚間慶祝活動，即於「譚公誕」期間的週末黃昏時間舉辦首次的「夜飛龍」表演，即夜光舞龍及舞獅表演，並聯繫筲箕灣東大街的商戶於「譚公誕」期間推出一連串限定的飲食和消費優惠，包括晚市特別優惠，振興本地經濟。活動亦會派發富有特色的譚公福餅和紀念品，令市民同時可享受美食及購物樂趣，一次過在筲箕灣感受食、玩、買的樂趣，在社區營造開心快樂的氣氛，促進本地消費。