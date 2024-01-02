港府要區議員收集民情　2區要研垃圾徵費　1區研極端天氣

港府早前表示新一屆區議會要做到「上情下達，下情上達」，各區議員都要就地區關注議題向市民收集意見。目前有3區已公布收集意見範疇，當中有兩區要求區議員就「垃圾徵費」收集意見，有一區則要求區議員就強化應對極端天氣能力及安排收集意見。

今日（2日）召開首次大會的油尖旺區議會，要求區議員就提升三無大廈業主及住客們相關的樓宇管理意識，以及就在今年4月1日即將實施的「垃圾徵費」收集需要在宣傳和執行方面有何需要留意的地方。油尖旺區的區議員在收集兩項議題的意見後，會將分別交由房屋發展規劃委員會及食物環境衞生委員會研究及跟進。

至於沙田區議會同樣要求區議員了解區內居民是否清楚理解實施安排細節，以及是否需要有需要解釋的地方。此外，沙田區議員亦要就處理區內的主要環境衞生問題的成效和短板、應對沙田區內環境衞生問題和阻街黑點的措施，和主要環境衞生問題和阻街收集意見，不過沙田區就未有列明會交由何者跟進。

另外，香港早前迎來「500年一遇的暴雨」，以及多次極端天氣，其中東區多處如杏花邨等地則受到明顯破壞，東區區議會主席邀請各議員就強化東區應對極端天氣能力及安排作出討論，並收集市民意見。該區的區議會秘書處會將研究結果及市民意見，提交予相關部門參考及跟進。