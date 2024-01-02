賞煙花滯港　政府認衰改善假期通關安排　與內地商討延長通關時間

歷來最大規模的除夕煙花匯演，吸引大批內地旅客來港倒數，豈料跨年後多個口岸關閉，港鐵上水站外一度聚集逾千人排隊等候前往落馬洲口岸的通宵巴士；太子皇崗直通巴士站亦有大批旅客等車。港府今日(1月2日)表示來會在大型活動前，會與內地商討延長、加密跨境鐵路，並增加24小時過關口岸；亦會跨部門開會，商討交通協調及應對安排。

保安局表示，除夕煙花後，有2.6萬名旅客在昨日(1月1日)凌晨0時至早上6時經落馬洲口岸離港，為平常周末人流的5倍，已從其他口岸抽調人手，全部自助通道亦有開放，旅客普遍最多只需30分鐘便能過關。而過境車流在同時段則有1,570架次，大部分是私家車，為平常周末人流的3倍，已加開原本貨車通道予私家車過關，但太多車而超出負荷下，關口出現交通擠塞，並倒灌至新田公路，又形容情況難以避免。

運輸及物流局局長林世雄指出，落馬洲皇崗口岸平日約3萬人次過關，但當日僅凌晨已有2.6萬名旅客過關，與聖誕、新年過關的總旅客量相若，亦有大量車引致交通擠塞，令跨境巴士原本來回兩小時行程延至4小時，未能順利流轉，已與內地商討相在大型活動日子加強鐵路運作時間，疏導回深圳人流；並部分行車路段設立跨境巴士專線，加快巴士流轉。