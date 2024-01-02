上環農曆年前辦特色市集　黃大仙荃灣搞元宵燈會

為推動地區經濟發展，中西區擬在農曆年前的連續兩個星期日，於上環舉辦特色市集，名為「活力動感．日夜繽紛」閃躍中西區，將設有10個攤檔，部分由年輕人負責設計及營運，售買富有當區特色的食品，而部分貨品會以優惠價出售，藉以吸引更多市民到場消費及辦年貨，從而提振本土經濟。

中西區民政事務處提交區議會的文件指出，建議有關活動於1月28日及2月4日舉行，營業時間上午11時至下午8時30分，地點為上環文化廣場、永樂街及摩利臣街。市集10個攤位當中，部分攤檔會由青年人負責設計及營運，讓他們發揮創意及吸取營商經驗，而活動上亦會安排多元的青年木文化藝術表演及新興運動體驗，冀能一方面吸引不同年齡層的市民到場參加；另一方面亦可提供平台予青年人一展所長，以及令新興運動更普及化。

為與市民喜迎龍年的來臨，場內更會安排充滿節慶特色的傳統文化項目，例如夜光龍、醒獅及花燈等，以及向參加者派發賀年利是封及揮春。

民政事務總署早前向各區額外撥款100萬港元，以支持各區設置富有地區特色的打卡地標或舉辦推動地區經濟發展的活動。當區民政處早前已邀請中西區地區青年社區建設委員會成員提出建議。

為了讓市民盡快使用打卡點，該處已選擇了3個方案進行初步的可行性研究，包括於山頂道花園設立以「中西區」為主題的大型地標；於西營盤舊精神病院立面加設燈飾裝置；或於山市街樓梯上方的一段道路增設藝術裝置。該處預計於今年第一季推行其中一個方案，展示期約6個月。

在黃大仙區方面，當區民政事務處擬於2月23日至25日，即春節年初十四至十六期間，在黃大仙廟宇廣場舉辦元宵燈會，活動會以中國傳統元宵和春節為主軸，場內設有特色小食、工藝品或擺設、傳統文化藝術如剪紙和繩結等攤位、不同主題的工作坊及為兒童而設的繪面及扭氣球攤位，以吸引不同年齡層的遊人參與。

文件指活動於傍晚時分設有耀目的燈飾，供遊人拍照，嗇色園黃大仙祠亦會配合燈會的開放時間，於晚上開放供善信參拜。燈會約容納50位參展商，為配合振興地區經濟的政策目標，現建議豁免參展商的場租，惟參展商須提供優惠貨品。

另外，黃大仙區青年社區建設委員會去年12月就區內設打卡位舉行交流會，經詳細討論後，建議於今年第3或第4季於黃大仙祠對出廣場設置打卡位。該委員會建議於該處豎立拱 門裝置，並於拱門頂上寫上「黃大仙」字樣，以及於拱門地面鋪上富地區特色的地畫，以彰顯黃大仙的特點及濃厚文化氣息，供市民和遊人拍照及打卡。

荃灣民政民政事務處建議2月23至25日於沙咀道遊樂場舉辦元宵節荃灣市集嘉年華，同時舉辦華服設計及演繹比賽，擬邀請約100個單位，主要為本區中小企商戶，設立攤檔售賣乾濕貨、食品及熟食。

民政處亦建議活動以嘉年華為包裝，運用多種玩樂形式吸引市民進場，包括各項遊戲、表演等，並於場地及周邊設有節日燈飾，加上在場地內設有元宵傳統花燈，吸引本區居民及訪客在晚上到場欣賞及打卡。