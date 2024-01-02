羽田日航客機起火　機管局指至少5航班受影響

日本連日來出現「天災人禍」，日前中部石川縣地震後，今日(1月2日)再有客機在東京羽田機場跑道上與海上保安廳巡邏機相撞起火。根據機管局最新航班資訊，今午起共有5班機由香港出發至羽田機場，部分已顯示會延遲起飛，部分理應已起飛的狀況不明。有旅遊業界指，由於港人往返東京主要使用成田機場，而且大部分港人已要上班上學，料受影響港人的數量不多。

東網記者今午翻查機場網頁，顯示今日全日有7組機往返本港至東京羽田機場，其中有5個航班會在今午2時起出發，包括已在2時23分啟航的全日空NH 860，但個別航班已顯示會延遲，例如日本航空JL 026，未知何時啟航；而香港快運航空UO 622則原訂傍晚5時55分起出發，但現況未明，未見何時啟航或登機，相信情況與當地飛機大火有關。而今晚亦會有2班香港快運航班前往羽田機場，分別在7時50分及11時55分。至於由羽田機場抵港的航班，今晚將有國泰航空的CX 549，暫時未見有異樣。據悉，有2班已起飛的航班受影響，預料有機會折返本港，或轉飛成田機場。

東瀛遊執行董事禤國全向東網表示，香港旅行團往返東京主要使用東京成田機場，過往前往北海道才會在羽田轉機，但現時較多直航至北海道，而且香港長假期已過，港人大多昨日(1月1日)已回港，預料受影響的港人不多。