迎新營活動爆非禮疑雲　都大上學年曾接5宗投訴　教大無人被懲

去年大學迎新營活動爆出多宗懷疑非禮事件，立法會教育事務委員關注並跟進事件，據教育局提交各大學披露由2013/14至2022/23學年、校方在學生主導活動期間因觸犯刑事罪行而被起訴或因違反大學規章而被紀律處分的文件顯示，上一學年，都會大學接獲5宗不受歡迎的身體接觸的投訴，並作出懲處；但去年暑假爆出懷疑性侵醜聞的教大則沒有受懲個案，過去10個學年，亦僅於2015/16學年有1宗受懲。

都會大學承認，在2022/23學年接獲5宗學生針對迎新活動作出的投訴，內容有關部分遊戲涉及不受歡迎的身體接觸。經調查後，都大已對涉事學生組織作出處罰，包括不給予活動經費補貼、學生組織被轉為「休止」狀態及禁止來年舉辦迎新活動。而針對涉事學生組織需改善迎新活動的管理，都大並沒有收到有關性騷擾的投訴，調查中亦並未發現有受害者。

城大則指，分別在2018/19年以及2019/20年各接獲一宗有關迎新活動的投訴，投訴涉及迎新活動期間的不雅行為。這些行為在公眾中引起了討論，而大學也收到了負面評論。當時的學務長已按機制對涉事學生發出書面警告。

十年的累計個案顯示科大懲處總數達40宗之多，單是14/15學年已有10宗，惟科技大學指，案件主要涉及提供酒精飲料、使用不當言論、在宣傳材料/衣服上未經授權使用商業標誌以及在學生活動期間造成噪音滋擾。違規行為的懲罰程度不同，從書面警告到停止使用大學設施/設備的預訂權，期限為一至三個月不等。在嚴重違規的情況下，學生紀律委員會可能會介入，並禁止在下一年組織相同的活動，例如迎新活動與推廣宣傳。