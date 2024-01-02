中西區區議員要就6議題收集意見　每題諮詢至少150人

政府早前要求各區區議員就地區關注議題向市民收集意見。根據中西區區議會的文件指出，要求區議員就6項議題，包括上環鴨巴甸街一名聾啞露宿者問題，輪流就相關議題向最少150人收集意見，並在8周內提交報告。有區議員認為要求並不嚴苛，相信「擺街站」5至6次，都可收集意見。

文件列明的6項諮詢市的議題，包括推廣中西區古蹟及景點，以帶動香港夜經濟及旅遊業發展、如何減少因交椅洲人工島，而要關閉卑路乍灣海濱長廊對居民的閉響、中西區行人路及行車路路面情況欠佳問題、如何解決堅尼地城新海旁打卡問題，以及就露宿者問題，以問卷、家訪、電話訪問、街頭訪問等方式收集至少150個居民意見。

有關收集市民意見安排暫定為每3個月一次。該區區議員將輪流負責收集市民意見，每次意見收集將由5名區議員負責。即每名區議員每年平均須參與至少一次意見收集。在收集意見後，區議員需在8周向區議會主席提交書面意見報告，內容包括議題背景資料、市民意見摘要、區議員評估及建議應對方案。

當區區議員施永泰認為要求並不嚴苛，指最少150個市民意見不限收集形式，而且相關議題為與區情相關「熱點」，要收到意見並不困難，舉例指區議員「擺街站」5至6次，每次有20多人需要收集到150個人的想法其實並不難，又認為居民意見可以幫助解決盲點。