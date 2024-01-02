鬧市又聞「槍擊」聲　治安不靖淪危城

油麻地上月底（12月27日）發生一宗「槍擊案」，當天接近清晨5時左右一名60多歲男子在佐敦消遣後，本打算登上其客貨車，就在車上休息期間突然有一名戴眼鏡的陌生男子敲打車窗，正當事主落車欲了解情況，豈料對方不由分說拔出一長一短氣槍向事主的臉部「亂槍掃射」，手無寸鐵的事主慌忙逃走，但對方仍窮追不捨，更以手上長形硬物擊打其頭部。直至「槍手」離開後，事主到附近便利店求救，隨後送院治理，頭部留下多處裂傷，臉部則有10多處被塑膠彈射擊所造成的瘀傷。類似的街頭暴力事件在香港經常發生，因此本港亦被冠以「國際大刀會」的惡名，《東呼即應》找來犯罪心理學家及議員拆解事件。

事件中，事主報稱並沒有跟人結怨，亦沒有欠債，而執法部門事後拘捕一名40多歲男子，並在其單位內檢獲氣槍、壓縮氣體以及塑膠彈，據悉該名男子有情緒病紀錄，需要定時服藥，被捕時亦似乎精神有異，懷疑事發時有幻覺及幻聽而犯案。話說回來，類似氣槍傷人事件已經不是第一宗，之前便試過有兩名男子，向欠債的一對姊弟用氣槍連開數槍，其中弟弟更因臉部中彈，要進行緊急手術取出金屬珠。

香港早就淪為有「國際大刀會」惡名的危城，在街上不是被素不相識有情緒困擾的人所傷，就是被另一班素不相識正在廝殺的南亞假難民兵團誤傷。這類暴力案件，往往產生模仿效應，難保下一次不會有模仿者，嫌氣槍還不夠，就改用真槍大開殺戒，即使毋須出動真槍，氣槍經過改裝，威力一樣足以致命，任何人除非持有牌照，否則無論管有或經營這類改裝氣槍買賣均屬違法，最高可罰款十萬元，以及分別監禁14年及10年。

犯罪心理學家黎定基表示，擁有氣槍的人，會覺得自己有一種英雄感，以及令到他在這方面可以有多一種工具去攻擊其他人，以本個案而言，其實就是精神病患者犯案，因為他是有備而來，本身就帶着氣槍在身，意即他有意圖攻擊其他人，而精神病人的問題是他其實沒有目的而去攻擊某些人作為發洩對象。而據一般的觀察，若有些人的行為是異於常人那就要小心防範，若有些精神病人都沒有外露，即在攻擊性方面，可能他在某程度上失常了，譬如沒吃藥，他就會攻擊他人。

議員葛珮帆認為執法部門可從多方面入手，防止及打擊相關罪惡，例如應該要加強情報搜集、在各區商場、港鐵站、交通交匯處等罪惡黑點、人群聚集熱點進行高調巡邏，亦要加強宣傳教育，提醒市民不要改裝氣槍，以及應該要加強巡邏和呼籲售賣氣槍的店舖，要他們確保售賣的氣槍符合法例要求，以及應拒絕為客人非法改裝氣槍，而政府亦應研究參考其他地方管制氣槍的法例，考慮修例，加強監管。