男女老少全民開打　港九新界處處戰場

《東呼即應》發現近日網上經常廣傳市民在街頭「綜合格鬥」的片段，包括一名紋身男子壓住「熱褲女」街頭混戰的短片，亦有深水埗店舖男職員和顧客對打的片段，無可否認的是，香港人出了名「壓力山大」，就算不是真正精神出問題，很多人也瀕臨爆煲邊緣，這就難怪十八區的綜合格鬥長演長有了。

近日網上熱議的街頭男女混戰，紋身男壓住熱褲女，並抓實熱褲女的手不准對方動彈。其間有女途人看不過眼，要求紋身男「放開個女仔」，但紋身男展示熱褲女手上拿着疑似尖銳武器，表示自己怕受襲擊才自衛，然而女途人不理會，稱「成身紋身你唔好講啦」，惹來紋身男爆粗反駁「紋身惡啲㗎咩原來？」如果是以前太平盛世，絕大多數人肯定不接受；但現時在危城下，網絡輿論又似乎不是一面倒批判這名紋身男。

另外，深水埗店舖男職員和顧客對打的片段，片首職員先以右拳打中顧客的臉後，顧客則手持一塊木板企圖反擊，惟被職員奪去，更反被木板擊中。兩人繼而拳來拳往，期間顧客失平衡跌落地上，被職員壓在其身上，再往其頭部連擊6拳後，另一名男職員及一名婦人見狀上前分開兩人，最終兩人雙雙被捕。