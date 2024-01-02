日夜都繽紛　北區有聯和燈墟　西貢辦天后寶誕廟會

全港18區「日夜都繽紛」。其中北區將舉辦「聯和燈墟」及「沙頭角元宵同樂日」，以凸顯北區城鄉共融的地區特色，吸引旅客和本地居民在農曆新年期間到訪購物消費；西貢將舉辦「西貢天后寶誕廟會」。

聯和燈墟將於2月舉辦名為「聯和燈墟」的節日燈飾活動，在聯和市場的戶外空間布置以新春為主題的立體裝置，亦會在鄰近的聯和墟遊樂場的圍欄布置燈飾，增加區內的節日氣氛，吸引人流。同時，區議會擬與粉嶺區鄉事委員會及聯和商會合作，邀請聯和墟的商戶向市民提供消費優惠，市民亦可在消費指定金額後換取紀念品，藉以帶動消費。

沙頭角禁區第2期開放計劃今年1月展開，為慶祝元宵佳節和配合開放計劃，於農曆正月十五元宵節（2月24日）在沙頭角兒童遊樂場舉辦「沙頭角元宵同樂日」，透過舉辦節慶活動，展示沙頭角的傳統客家文化景觀，吸引旅客到訪沙頭角並於當地消費共慶佳節。屆時活動場地將以花燈布置，並安排陸上龍舟、魚燈舞等具當地特色的傳統文化表演及派發客家賀年小食，以增添節日氣氛。

至於西貢天后寶誕廟會，將於5月23日至27日在西貢天后廟、宜春街部分路段及萬宜遊樂場舉辦，活動包括賀誕祭神活動和粵劇神功戲節目、廟會美食及文化市集，匯聚各式攤檔。