肇事日航機最少10港人乘客　張先生：撤離不久引擎已爆炸

日本航空公司一架客機與跑道上的海上保安廳定翼機相撞爆炸起火，機上據悉最少有10名港人乘客，各人當時須亡命撤離，部分已向當局求助的個案都涉無行李及證件。有張姓港人當時坐在航機窗邊位置，他憶述飛機剛要着陸，忽感機艙狠狠一震，他一度以為是客機硬着陸，但看向窗外驚見引擎開始起火、冒煙，乘客一度慌亂，但空姐很快呼籲他們冷靜，一分多鐘後，便安排乘客沿逃生梯撤離。

張先生說，他與另一個乘客走到逃生門時，曾目睹有些人想取行李。但機外已見消防員到場、救火，現場又傳來引擎可能爆炸的消息，乘客只能迅速離開飛機，脫險後：「大約行了100米外，左邊引擎便開始爆炸」。

經歷九死一生撤離後，各人在停機坪驚魂甫定，日航空姐點算人數，直至約30分鐘，終有車輛運載他們回航站樓。

入境處表示，截至今日（1月2日）晚上8時，接獲10名乘搭上述客機的港人求助，確認他們身處安全地方。入境處會將個案轉介中國駐東京大使館，以提供一切可行協助。並會繼續與涉事港人、公署、大使館、相關決策局、經貿辦、旅遊業監管局、旅遊業議會及相關航空公司保持緊密聯繫，留意事態發展，並積極跟進事件。