有小學早於多年前將常識科分拆　動手動腦增學生對科學興趣

施政報告提出，將小學常識科分拆為人文科及科學科。大埔的保良局田家炳小學，早於2016年已率先將高年級的常識科分拆為「社會與人文」及「科學與科技」兩科，在分拆課程推行上甚具經驗；而「科學與科技」課堂的設計，特別重視學生動手做、動手學，強調讓學生體驗做實驗的過程，而不是死記硬背知識。校長陳詠賢表示，「科學與科技」課程設計配合學生的興趣和需要，通過生動有趣的教學方法和「動手動腦」的探究活動，輔以課堂以外的多元學習經歷，讓學生對科學與創新科技產生興趣。

田小在16／17學年起，將小四至小六常識科分拆為「社會與人文」及「科學與科技」，期望讓高年級同學可以更有效地學習科學知識。其後校方再根據2017年小學常識科課程指引的6個學習範疇再作修訂，並因應不同的學習範疇，在高年級分拆為「社會與人文」及「科學與科技」，調整教學進度及內容，加強科學實驗的元素，培養學生探新求知的好奇心，促進自主學習。

校方安排高年級的「科學與科技科」每星期一節連堂進行，課堂重視動手做、動手學，所以校方安排連堂進行，讓同學有更充裕的時間探究學習。課程設計重視學生「動手做」實驗的過程，而不是死記硬背知識。除了實驗之外，學校還通過專題研習及戶外參觀學習活動等，讓學生自主學習、擴闊視野。學校亦會於考試中，加入實驗分析題，緊扣學教評，鞏固學生學習。

她相信，「科學與科技」採用「專科專教」的模式，可提升學與教的效能，惟目前本港大學的小學教學文憑，並沒有開設主修科學的相關課程，因此小學老師一般較少屬科學或科技主修的教師，她認為必須確保教師具備足夠的科學素養，讓擁有科學知識及科學經驗豐富的老師，帶領學生透過多元化和有趣的動手動腦探究活動，激發學生的好奇心，盼能以科學加強培養學生探新求知，批判性思考及解決問題的能力，有助培育學生成長型思維。