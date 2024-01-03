日航客機火勢救熄　華外交部證機上有14名港人

日本航空公司一架內陸客機周二（2日）傍晚降落東京羽田機場時與海上保安廳定翼機相撞。東京消防廳當地周三（3日）凌晨交代，日航客機的火勢已於凌晨0時10分左右基本救熄。除涉事的C跑道，其餘3條跑道周二晚上9時30分後已重開。當局把日航客機傷者數目由17人向下修訂至14人。另外，中國外交部證實事件中沒有中國公民受傷，客機上有14名香港遊客，駐日使館已經與其取得聯繫，正為部分遺失證件的遊客補辦旅行證件。

東京警視廳表示，會以涉嫌業務過失致死傷調查事件。日本國家運輸安全委員派遣6人調查。14名傷者當中，2人因吸入濃煙身體不適，沒有生命危險，另外2人受輕傷，其餘10人自行到醫院求醫。

另外，海上保安廳定翼機幸存的39歲機長宮本元氣因嚴重燒傷，目前仍在深切治療部留醫，他神智清醒，沒有生命危險。至於定翼機的5名死者身份已確認，分別是41歲副機長田原信幸、27歲通信士石田貴紀、39歲雷達操作員帶刀航、47歲整備士宇野誠人，以及56歲維修員加藤重亮。日本首相岸田文雄向遇難者致哀，又指會確保事件不影響運送石川縣地震救援物資。

在北京，中國外交部發言人汪文斌周三對事故死難者表示哀悼，並慰問傷者。他指，目前日方沒有提出援助請求，事後中國駐日本使館第一時間向當地政府主管機關及航空公司核實情況。中方將繼續密切關注事故進展，及時為中國市民提供協助。