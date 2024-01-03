為提振地區經濟　各區推不同打卡點　

民政事務總署早前向各區額外撥款100萬港元，以支持各區設置富有地區特色的打卡地標或舉辦推動地區經濟發展的活動。而根據各區區議會文件顯示，陸續提出不同的打卡建議，包括中西區、黃大仙區、油尖旺區等。

民政處早前已邀請中西區地區青年社區建設委員會成員提出建議，為了讓市民盡快使用打卡點，已選擇3個方案進行初步的可行性研究，包括於山頂道花園設立以「中西區」為主題的大型地標；於西營盤舊精神病院立面加設燈飾裝置；或於山市街樓梯上方的一段道路增設藝術裝置，預計於今年第一季推行其中一個方案，展示期約6個月。

另外，黃大仙區青年社區建設委員會去年12月就區內設打卡位舉行交流會，經詳細討論後，建議於今年第3或第4季於黃大仙祠對出廣場設置打卡位。該委員會建議於該處豎立拱門裝置，並於拱門頂上寫上「黃大仙」字樣，以及於拱門地面鋪上富地區特色的地畫，以彰顯黃大仙的特點及濃厚文化氣息，供市民和遊人拍照及打卡。

而油尖旺區建議在栢麗購物大道一帶、油麻地榕樹頭公園及旺角道行人天橋設大型座地霓虹效果燈牌等打卡點，以集卡形式吸引市民和遊客到訪油、尖、旺三個地方，更會讓外國藝術家在情人節及元宵節前在區內特色街道擺放大型心形氣球裝置。東區民政事務處建議在東區文化廣場設置可發光的「打卡」地標，讓市民文化廣場或區內參與各種日間和黃昏舉行的活動後，可在該處「打卡」留念。

荃灣方面，處方建議在大河道行人天橋系統、西樓角花園設置三至四個馬賽克照片板，照片板將會以荃灣人的面貌組成，包括於荃灣區居住、工作或生活的居民，以「荃灣是我家」為主題，拼出「我愛荃灣」等字樣，每個照片板預算由約一千張個人照組成，供居民打卡留念。另外會在鄉郊、區內較有特色的基建選取相應的打卡地點選區適當的打卡位。

西貢區議會擬於將軍澳南海濱公園設立特色「乖巧寶寶」立像；南灣畔徑設立夜光行人徑；於西貢市中心萬宜灣新村的大廈外牆繪製大型壁畫「街坊百貓圖」作為打卡點。其中乖巧寶寶為劃與「萌力星球」工作室聯乘，為內地著名動漫主角，以「打工仔」身份在職場上乘風破浪、披荊斬棘的生動情節更展示樂觀向上、笑對困難的精神。北區則建議沙頭角之角、流水響水塘、聯和市場以及前粉嶺裁判法院作為打卡地標。