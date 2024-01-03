區議員同關愛隊合作　各區要求不盡相同

去年陸續成立的18區關愛隊，將於歲晚期間與新一屆區議員互動，一同進行家訪、派福袋或清潔等關愛行動，然而有關安排，各區不盡相同，有些地區為行動樹立「硬指標」，如中西區就規定區議員必須家訪若干住戶、東區定下派福袋數量，北區要求區議員向秘書處交代與關愛小隊合作的詳情；不過西貢、荃灣同沙田則「邀請」區議員參與、或就關愛行動提出「諮詢」，黃大仙區議會只是簡述關愛隊與政府部門合作的具體建議，並無向區議員提出硬性要求。

中西區區議會秘書處將統籌區議會與關愛隊合作，在1月中旬至2月中旬推展家訪活動，藉此了解居民需要、送上新春節日祝福及家居清潔包。而區議員已獲編配一隊夥伴關愛隊，需與對應關愛隊落實家訪日期、時間及擬探訪的住戶資料，並於1月10日或之前告知區議會秘書處，每名區議員須探訪至少25戶住戶，區議會主席亦會參與部分家訪。

東區區議會方面，東區民政事務處建議區議員與關愛隊需於1月至2月期間，在關愛隊負責的小區向長者戶或基層家庭贈送福袋，數量約每區30個，表達關愛和祝福、以及呼籲他們注意家居清潔。區議員若同意有關建議，民政事務處會為區議員與關愛隊進行配對，以便進行派發福袋活動。

北區區議會要求區議員於1月中旬至2月中旬的一個月期間，聯同關愛隊組織探訪區內長者或其他有需要家庭。區議員可自由與區內關愛隊小隊聯絡組隊，個別兼任關愛隊職務的區議員亦可與所屬小隊合作。區議員在與關愛隊小隊商議後，需就送暖行動的詳情填寫表格，於1月15日或之前交回秘書處。

油尖旺區議會的關愛大行動會分兩階段進行，第一期在1月中旬，區議員會聯同關愛隊隊員及義工探訪劏房戶、公屋家庭、長者等住戶，了解他們的需要並派發圍巾；第二期在1月下旬，經家居評估後，區議員及關愛隊隊員會按專業人士及收納師意見，協助住戶進行家居清潔、簡單維修、收納等，讓家居環境得以改善。

觀塘區議會方面，「關愛大行動」預計於1月29日至31日進行，觀塘民政事務處會統籌區內40隊關愛隊進行約2000次家訪、以及派發4000個福袋，地點包括但不限於三無大廈及公共屋邨等，觀塘區議會秘書處稍後將傳閱有關詳情予區議員報名。

西貢區議會指當區關愛隊擬於1至2月，即農曆新年前推行一系列關愛大行動，並邀請西貢區議員一同參與。首先是西貢民政事務處分別於1月20日及27日舉行的「『圓』善地區治理將軍澳活力音樂會」及「西貢童樂日」，將動員關愛隊帶領區內的弱勢社群參與活動，冀西貢區議員一同出席；其次是邀請西貢區議員組成義工隊，響應當區關愛隊於1月下旬籌組的一次大型送暖行動，一同上門探訪區內的弱勢社群及有需要人士；最後是西貢民政事務處將邀請當區區議員，聯同關愛隊於2月6日及7日帶領區內長者、殘障人士、低收入家庭等一同茶聚，並同遊寶康公園/萬宜街遊樂場的年宵市場。

荃灣區議會建議區議員，積極參與關愛隊及食環署分別舉辦的「關愛大行動」及「歲晚清潔大行動」。各區議員可與關愛隊在農曆新年前為長者及有需要住戶送上節日溫暖，包括進行家訪及開辦街站等。民政處及食環署將於農曆新年前安排區內舊式唐樓及三無大廈清潔，區議員及關愛隊可參與，共同為這些大廈的公眾地方及衞生黑點進行清潔、加強防治蟲鼠的工作。民政處將與食環署訂定工作列表，呼籲區議員踴躍參與。

沙田區議會將與當區關愛隊合作推行「關愛大行動 」，擬在1月下旬至2月上旬展開，現階段是請求區議員備悉有關建議並提供意見、積極參與關愛隊的行動 。各關愛小隊須於1月15日或之前向沙田民政處提交計劃書，列出活動名稱、內容、舉辦日期及時間、服務對象、預計受惠人數等資料。

黃大仙區議會文件則向區議員簡述關愛隊與政府部門合作的具體建議，並無提出硬性要求，指當區民政處將聯同關愛隊及地區組織，於1月28日在慈雲山邨舉辦新春盤菜宴，招待約3000名區內長者並派發愛心福袋。另外，民政處將與食環署和關愛隊在1月20日至22日期間，一連三日在區內衞生黑點、舊式唐樓及三無大廈的公用地方進行聯合清潔、控蚊及防治蟲鼠的工作。