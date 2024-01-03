「善」集團尊貴氣派貼心服務　優美環境緬懷至親

為至愛的親人安排一個環境優美的安息之所，是不少孝子賢孫的願望。由慈善藝術家徐美琪（Margaret）一手創立的「善」集團就肩負這個使命，企業宗旨是「追思生命價值，傳承愛與和平」，旗下合法持牌的私營靈灰安置所包括悉心經營逾十載的「善緣」、尊貴宮殿風格的「善果」及全港破天荒首幢樓高十一層的「善心」。今年，「善」集團於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓企業大獎2023」榮獲「超卓慈善人生企業大獎」，證明其理念及成績備受肯定。

對於獲獎，Margaret表示非常榮幸，並感謝主辦單位以及評審委員會對其企業及她在社會服務上的努力作出肯定及嘉許。「我們品牌旗下有三間政府認可持牌的私營靈灰安置所，以現在我們身處的『善果』為例，走進來的時候會覺得自己好像走進宮殿一樣。我一方面創新及與時並進，一方面合法合規格，謹守政府牌照規例，同時客人花費不多便能獲得尊貴的服務，福澤後人，表達對中國傳統孝義之心，符合慎終追遠的精神。我相信只要由心出發，以客為本，我與團隊上下一心，便能成功。」Margaret補充道。

「善果」外觀像尊貴宮殿，盡顯時尚經典尊貴氣派，典雅禮堂配以高級投影音響設備，是舉辦追思儀式的理想場地。另外，兩翼頂層特設雅致空中花園，供親友拜祭後休憩。靈灰堂包括觀音堂、佛教堂、天主教堂、基督教堂、以及中西無宗教堂等，配合古典黑金、瑰麗紅金、藍白青花瓷、聖潔水晶等設計元素，並有雙人位、三人位及家族位（四人、六人、八人及十人位）以供選擇。

「善果」提供專業及現代化的管理服務，採用電子管理系統，並開發客戶專享手機程式，可透過手機預約拜祭時間，避開高峰人流，更可代購祭品及遙距拜祭、忌日提示等，均可通過手機程式進行，並有詳細電腦化紀錄，方便查閱。另外更會提供24小時全天候駐場保安及嚴密監察保安系統，確保先人及家屬的私隱得到絕對保障。Margaret表示：「『善果』宗教共融，特設不同宗教的靈灰堂，靈灰位、碑面及靈灰盅都是匠心設計，而且安放權自由轉讓，年期全港最長，比較有彈性。我們無論配套設施都達到最高水平。加上職員待客如親、無微不至的個人化服務，務求讓更多社會大眾能夠有高質素靈灰安置服務的選擇。」

想先人「安枕無憂」，選擇靈灰安置所就要非常謹慎，除了環境優美，亦要確保持牌及合法，這樣才能有所保障。「以全新打造的靈灰建築物為例子，由規劃、建築、設計到補地價，獲得入伙紙及發牌，可能花十年八年時間。發牌文件交由食環署、屋宇署、地政署、規劃署、消防處、警務處、運輸署、環保署、機電工程署及民政局等各部門通過，過程非常嚴謹。更重要的是，當市民全數支付龕位安放權，政府會由售價中抽百分之十五放入指定信託基金（即「Sinking Fund 」）作監管，保證資金穩健，對消費者權益相對有保障。」Margaret解釋道。

除了「善」集團的業務，Margaret亦積極参予慈善公益活動，剛剛舉辦了一連5天的慈善乒乓球賽及「我和世界冠軍有個約會III」慈善舞蹈表演，更親自上陣表演高難度舞蹈，出錢出力，慈善及企業同樣兼顧。「我深信行善最樂，福有攸歸，慈善及藝術是我一生的使命，我一向刻盡社會企業責任，例如會撥出部分靈灰位以慈善價發售，以回饋社會，我做事追求完美，追思生命價值，傳承愛與和平是集團的宗旨，希望身邊的人能夠有一個美麗人生。」