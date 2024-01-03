黎智英涉違國安案件續訊　控方指黎指示下屬寫專欄支持對抗

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（3日）在西九龍法院（暫代高院續審，控方繼續開案陳詞。控方指，《蘋果日報》在反修例風波期間，經常刊登文章引起市民對政權的憎恨，而黎智英一直有份指示下屬，並寫專欄支持對抗。

控方指，2019年反修例風波期間，《蘋果》刊登文章，旨在引起市民對中央、港府及執法人員的憎恨，宣揚「攬炒」並持續對抗政權，又呼籲市民走上街頭。而黎智英亦曾在《蘋果》寫專欄，表明「時代革命尚未成功，我們逆權運動仍須繼續」、「反抗並不害怕」，又說自己在2020年首日，與李柱銘和何俊仁一同遊行。控方指，黎智英一直有就《蘋果》出版事宜，給指示予陳沛敏等高層，包括着她安排和岑敖暉做訪問。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022