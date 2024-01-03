港府指控黎智英勾結外力　16國議員譴責兼呼籲制裁

壹傳媒黎智英的國安案周二（2日）審訊時，控方點名英國、美國、日本多國政要及人權分子是黎智英的共謀者或外國代理人。16國議員聯署譴責港府侵犯外國公民權利，敦促各國政府立即終止與中港的引渡協議及司法互助協定，並制裁實施《港區國安法》的中港官員。

被香港律政司點名的4名美國前官員包括美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）、美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）、美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）及美國前駐港總領事郭明瀚（James Blair Cunningham）。他們和英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯（Benedict Rogers），以及「對華政策跨國議會聯盟」執行董事裴倫德（Luke De Pulford）都被控方列為黎智英的「外國代理人」，涉嫌和黎智英合作請求外國制裁中港官員。

「對華政策跨國議會聯盟」發聲明形容裴倫德等人被列為黎智英的「共謀者」，是超越國界的不尋常行為，而且侵犯外國公民權利，此舉不能接受。聯盟對各國政府作出多項呼籲，要求公開譴責《港區國安法》及其相關對香港自由的侵害；制裁實施《港區國安法》的中港官員；暫停所有和中港簽訂的引渡協議及司法互助協定、更新針對香港的營商風險指引，並在即將舉行的聯合國普遍定期審議（UPR）中，對中國的情況表達關切。信函已獲來自英、法、德、加等16國近30位議員聯署支持。

郭明瀚指，港府的指控可笑至極，黎智英與政治人物、商界領袖、國際媒體、活動人士，以及身為前外交官的自己接觸都被視為犯罪。郭明瀚呼籲英美政府譴責港府，要求港府釋放黎智英。羅傑斯則指黎智英大部分被指控的活動都早於《港區國安法》實施前發生，卻仍被追溯，批評港府違背承諾。裴倫德批評港府指控他和黎智英合謀，是編造謊言。