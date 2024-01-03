內地客塞爆　議員指政府與其諗計送客　不如研究留人過夜

除夕煙花匯演吸引數十萬港人及旅客，但跨年結束後，大量內地旅客塞爆上水鐵路站，旅客乘興而來、「盡㷫」難返，有議員隨即要求延長口岸通關，但另有議員認為與其急着送客，政府更應研究如何留住旅客過夜。

議員江玉歡在社交平台貼文，指根據去年11月份旅客訪港數字，320多萬旅客當中，過夜與不過夜各佔一半，而在160多萬不過夜的訪客中，8成半是內地旅客。她認為內地旅客不過夜似乎是常態，並不是今次放煙花才出現，政府應該預計得到。

她指訪客來港數個小時，頂多打個咭，食一餐半餐，再買點手信。如果政府落重藥辦盛事、搞活動，最後也不能令訪客留多一晚，政府最要檢討的是怎樣「留住您吧」，而非怎樣「最快送您歸家」。

實際上，政府過去一段時間推出夜鑌紛等活動吸引旅客，但有多少旅客過夜成疑。她認為要留住訪客必須要動動腦筋，例如住宿優惠、將活動舖排在2、3天、將旅客消費券在2至3天內使用等。

她指訪客不過夜是一個現象，如果不探討一下，有可能訪客最終會多過旅客。她反問這是否樂見的呢？香港在面積上大澳門很多，政府應該更容易留住訪客，她希望政府先掌握多些不過夜訪客的資料和原因，做多點認真的研究分析，而特首政策組亦應該進行相關研究，再詳細諗諗如何留人，而不是諗點樣快些送他們走。