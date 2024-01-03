國泰今年初至少取消34班機　工會警告機長荒恐延續4年

本港與世界完全恢復往來，航機升降亦漸趨頻繁，然而國泰近日頻頻取消航班，或會在之後的多個旅遊旺季再現。有熟悉航空業人士透露，若國泰要全面回復客運運力至少需逾3,000名機師，惟目前僅2,000多名，且當中只有600多名機長屬高資歷(Captain)。由國泰機師組成的香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt，今日(3日)接受傳媒訪問時稱，人手問題主因2020年國泰大規模重組計劃出現策略錯誤，培訓機師欠規劃，他警告國泰長此下去可能要花2至4年訓練機師，運力才回復至新冠疫情前水平。

綜合市場消息，在1月2日至7日，國泰再取消至少34班航班，涉及來往上海、北京、台北、杜拜、印度德里及孟加拉達卡的航班。其中，來往香港至上海浦東機場的CX360及CX369取消全部6日的航班。國泰上周曾發聲明解釋，指去年12月流感季節期間，機師因病缺勤較預期多，因而主動取消個別航班，並指自12月中以來，少於總數百分之一的客運航班被取消。不過，香港航空機組人員協會反駁，稱國泰招聘機師的進度根本趕不上運力恢復程度，與流感無關，預料農曆新年等旺季或會再現航班取消情況。

國泰機師人手一直不足，Paul Weatherilt指公司的招聘目標與需求不匹配，「正在招募800名見習機師，幾乎毫無意義」，見習機師大約需要一年時間才能成為二級副機師(SO)，而國泰也不缺二級副機師，其人數與疫情前相同。反而國泰招聘及培訓副機師(FO)及機師的進度根本追不上，尤其在客運航班上，只恢復到疫情前約52%水平。

他預料國泰將要2至4年時間訓練機師，才會令運力回復至疫情前水平，故此國泰稱今年底前公司要恢復運力是完全不現實。他認為向已離職的近千名機師招手，以吸引條件令他們重返國泰是解決飛機師不足的捷徑之一。他建議提高薪酬水平、讓機師可以兼顧工作與生活的平衡，在合約方面不再由國泰單方面更改機師合約。