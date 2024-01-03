南區配合洪聖誕辦夜鑌紛　灣仔海濱擬設50支復古街燈作打卡點

推動地區經的活動陸續出爐，最新的3個區包括南區配合洪聖誕擬舉辦南區夜鑌紛，耗用100萬港元搞市集；觀塘區擬舉辦龍騰觀塘新春夜市，而灣仔海濱則建議設立約50支小型復古街燈擺設作為打卡點。

南區民政事務處提交區議會的文件指出，今年鴨脷洲洪聖傳統文化節將於 2024 年 3 月 10 日展開，賀誕一連串活動會吸引不少市民和遊客參與，神功戲的公演亦會吸引更多市民參與，而民政處建議在3月20至24日在鴨洲公園球場舉辦南區夜繽紛市集@洪聖誕，預算費用100萬港元。

南區夜繽紛活動將邀請南區特色食肆、商店、社企營辦市集攤檔。另大會會邀請商戶推出優惠，給參與南區夜繽紛活動的市民，以鼓勵他們參與活動、外出消費及享受南區的特色和魅力。市集除美食外，亦設有特色攤檔如戲服秀、華服秀、飛機欖、吹糖技藝、人力車等，讓市民有機會試穿戲服、體驗傳統特色。此外，為了讓南區夜繽紛活動更加豐富多元化，會設有表演及 Busking環節。在傍晚時分更有如搖滾樂、爵士樂、流行舞蹈、街頭魔術等才藝表演。

至於打卡點則建議在連接香港仔大道及漁暉苑的著名的行人樓梯（百步梯），畫上由本地藝術家及南區青年所設計、富有南區特色的畫作，為南區塑造一個美觀的地標，吸引市民和遊客前往拍照及「打卡」。

觀塘區則擬於1月25日至2月16日在觀塘市中心重建區活動空間舉辦龍騰觀塘新春夜市，讓市民辦年貨。打卡點有3個建議方案，包括美化觀塘公眾碼頭、東九文化中心外階梯花海布置及觀塘市中心裕民坊大型燈飾。

鑑於香港首座發電廠坐落灣仔，率先燃亮了50支電街燈；鄰近街道更因而以「日」、「月」、「星」命名，寓意光明。灣仔民政處建議紀念此城市發展里程碑，仿照當年第一代街燈的設計，設立約50支小型復古街燈擺設。打卡地標初步選址灣仔海濱一帶。有關項目現時正進行技術性研究，預計於2024年內完成。