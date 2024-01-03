舊灣仔警署改建國際調解院總部　2025年中完成翻修

二級歷史建築的舊灣仔警署擬改建為國際調解院總部，將來的使用者主要包括來自不同國家的代表、企業代表及專業人士，他們會使用調解設施進行調解程序、參與會議和培訓及進行訪問。為趕及在2025年年中前完成基本工程，政府將於本月諮詢立法會司法及法律事務委員會，並在今年首季向財務委員會尋求撥款批准，以便盡快推展擬議工程計劃。

灣仔區議會後日(5日)召開大會將討論有關建議。根據律政司提交的文件指出，根據中華人民共和國與多個持相近理念的國家在2022年簽署的《關於建立國際調解院的聯合聲明》(《聯合聲明》)，國際調解院籌備辦公室(籌備辦公室)於去年初在香港特別行政區(香港特區)成立，負責籌備設立性質為政府間國際組織的國際調解院。

文件指國際調解院總部如設於香港特區，將會加強香港特區作為國家《十四五規劃綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下亞太地區國際法律和爭議解決服務中心的地位，並標誌首個政府間國際組織總部落戶香港特區。

律政司在諮詢發展局及政府產業署後進行選址，並選定建於舊灣仔警署為合適地點。中央人民政府支持此建議，並已向籌備辦公室提交在香港特區設立國際調解院總部的意向書。

古物諮詢委員會已於去年12月14日的會議上討論有關評估報告，並通過評估結果及擬議的緩解措施。律政司強調目標是在2025年年中前完成基本工程，以配合各參與國就《建立國際調解院公約》談判所協定的時間表，即總部必須於2025年底前交付予國際調解院。

擬議工程計劃的範疇是改建和翻修舊灣仔警署，以便於成功爭取在香港特區設立國際調解院總部後，提供合適場地供日後成立的國際調解院作總部之用，包括為該用地和現存建築物進行翻新工程，以及設置辦公室和調解及相關配套設施等。經翻修的舊灣仔警署將會設有調解設施、會議設施、圖書館、辦公室、安檢區、接待處和／或等候區、後勤輔助設施／儲存區，和露天停車場等。

由於舊灣仔警署內可用作施工的面積有限，建築署須利用位於謝斐道，舊灣仔警署正對面方的空置用地作臨時施工工地之用。根據政府委託顧問進行的交通覆檢報告，在項目施工期及將來運作期間所產生的車流量並不高，預計不會對附近的交通網絡構成負面的影響。