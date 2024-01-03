昨逾6700人次到公院急症室求診　較過往假期高峰多20%

聖誕及新年長假期結束，往公立醫院急症室求診人數增加。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中在一個電台節目表示，各醫院聯網的急症室在上周六(2023年12月30日)至元旦日(2024年1月1日)，每日平均有5,600人次求診，屬於較高水平，內科病房的入住率逾110%。而昨日更有逾6,700人次往急症室求醫，較過往假期高峰多20%，對醫院構成頗大壓力。

蕭粵中表示，外遊市民在假期後陸續返港，預料未來一周的求診人數有機會進一步上升。而近日到急症求診的輕症患者，較前一、兩周多20至30%，呼籲他們考慮向普通科門診診所或向家庭醫生求診，騰出資源給有需要的人士。

他又表示部分急症室的輪候時間，較平日多數小時，對輪候較長時間的病人感抱歉，希望他們體諒，醫護會盡力提供協助，特別是盡快為病情較嚴重的患者應診。若病人在等候期間病情轉差或出現新症狀，應聯絡負責分流的醫護人員，重新評估情況。

他呼籲未打流感針的市民盡快接種，減低感染後患重症或傳染他人的機會，亦有助減輕前線醫護工作壓力，又提醒長期病患者、較年長或年幼的病人抵抗力或較差，盡量避免前往人多擠迫的地方，如需前往可考慮佩戴口罩。近日天氣反覆，早晚溫差較大，市民應穿着適當的衣物，讓身體較容易適應溫度變化。