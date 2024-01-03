日本接連發生地震及撞機事故　港機構提供免費心理輔導服務

東京羽田機場昨日(2日)發生撞機事件，導致5人死亡多人受傷，客機乘客中包括多名港人。在本港，災後心理輔導協會今日(3日)宣布，因應撞機事件啟動應急措施，即日起為任何受事件影響心情的市民，免費提供心理輔導服務，包括提供廣東話、英語及普通話電話輔導服務，亦會按需要安排日語服務。

有需要人士可致電： 21279890，如身處外地或不方便致電，亦可以WhatsApp留下聯絡方法，熱線亦設有留言功能，心理輔導員會在每晚7時至11時之間提供服務，為期2個月。 協會總幹事杜永政表示，除親身經歷事件的人士外，在候機室等候的乘客、現場工作人員，以及觀看直播畫面的人士，均可能出現創傷後遺症病徵，市民可留意事件發生後第4天起計，是否經常出現血壓上升、心跳加速、逃避相關新聞、害怕坐飛機、失眠、無胃口，甚或無明痛症等，通常只會出現其中一至兩種病徵。

另外，日本石川縣在元旦當日亦發生大地震，該協會同樣會為災民提供心理支援，並指將於下周一(8日)派專家小組前往當地，與救援組織合作，分階段為災民提供服務。