歲晚家務助理時薪最平135元　服務包括大掃除團年飯及賀年糕點

僱員再培訓局「樂活一站」每年配合家居服務市場需要推出農曆新年服務，包括大掃除、煮團年飯及製作賀年糕點服務，按工作地區及服務時段建議收費亦有不同，以大掃除為例，直至本月底(31日)港島區每小時收費為145港元，九龍及新界收費為135港元；而2月1日開始，臨近農曆新年收費有所上升，港島區收費增至165港元，九龍及新界155港元，建議助理人數則視乎面積需1至3人以上不等，僱主另外亦需為助理購買勞工保險。而明日（4日）會推出長者優惠，以450港元享用4小時大掃除服務，兼送一次長者樂活膳食服務及勞工保險，名額為200個。

提到今年4月實施垃圾徵費，就業服務高級經理龔書致指出一直有就不同分類與回收計劃向學員講解，如果僱主有需要助理處理較多垃圾，最好在登記時盡早作出協調，當涉及大型垃圾需要棄置或處理，或需要尋求物業管理或其他服務商提供協助。龔書致又指每年收到約2,000多個登記，預計今年情況亦會相約，目前大約收到1,000登記左右。

珍姐成為家務助理大約20年，做大掃除工大約有10年，她指因應垃圾徵費即將生效，今年多了僱主要求作垃圾分類等工作，而工作亦較以往多，目前已排至年三十晚，大約有10個僱主聘用。