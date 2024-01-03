童樂居虐童案49歲被告涉襲擊5名幼童　包括拍打推及摔落地等

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴，部份被告的案件交由區院審理。其中1名49歲女職員被指對6名幼童故意忽略及作出虐待，她今早（3日）於區院否認6項虐兒罪。據控方陳詞指，被告除就見到其他職員襲擊1名幼童時袖手旁觀外，亦曾分別向5名幼童施襲，包括拍打、推幼童頭部及把幼童摔落地等。控方亦於庭上播放涉案的閉路電視片段。案件明天(4日)續審。

本案被告為幼兒工作員陳玉玲（49歲），她共被控6項虐兒罪，控罪指她於2021年11月20日至12月4日期間，故意襲擊2歲男童U、3歲男童D及3名身份不詳兒童；於同年12月18日與另一被告陳麗娟故意忽略及襲擊2歲男童B。

據控方開案陳詞指，被告於案發時在童樂居內工作，涉案6名兒童均寄住於該處。控方指童樂居內的閉路電視拍到在案發時間內，被告分別在活動室內襲擊5名事主，包括把事主頭部向後推、以物件拍打他頭部、扯其頭髮及手臂且把其摔落地等。控方又指另外有一次，被告與另一名女職員在幼童睡房內男童B床邊。該女職員曾拉B手臂把他拉到其大腿，並拍打其腹部及臉部、晃動其頭部並把他拋落床等。被告則一直在女職員旁目擊事件但無動於衷且沒有制止女職員。被告最終於2022年1月7日被捕。據辯方指其抗辯意向是被告當時並無意圖襲擊兒童，只是與他們玩耍，包括玩「刴豬肉」遊戲，即雙手以手刀狀來回輕拍身體。

案件編號：DCCC 541/2022