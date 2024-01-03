警員涉非禮女童被控三罪　續獲准保禁離港3.4受審

約4年前一名男警休班期間，涉嫌在紀律部隊宿舍3度非禮一名十餘歲女童。執法人員去年6月接獲相關報案後展開調查，同年7月4日拘捕被告，落案起訴他3項非禮罪。涉案男警上周否認全部控罪，押後至今日(3日)在九龍城裁判法院再提訊，以定審期。裁判官最終將審期定於3月4日，預計審訊需時3天，期間被告續准擔保外出。

匿名男被告代號「U.K.B.」，現年27歲。控罪書中文版本上的被告職業報稱為其他，英文版本職業一欄則被劃去。據執法部門新聞資料顯示，被告為一名休班警員，已被停職。控罪指，被告於2019年12月某日、2020年7月某日、2020年8月某日，在九龍秀茂坪和康徑1號秀茂坪紀律部隊宿舍某單位，非禮女童Ｘ。據了解，被告與女童是親戚關係。

被告上周五(12月29日)已在觀塘裁判法院答辯，並否認全部3罪。由於事主需循視像系統作供，故當日控方申請押後案件至今日再訊，並轉至九龍城裁判法院審理。裁判官今日與控辯雙方商議後，終排期今年3月4日開審，預計審期3天，期間被告續准以原有條件保釋，即保釋金3,000港元，期間不得離港，需居於報住地址，每周到警署報到兩次，不可直接或間接接觸控方證人，以及不可踏足秀茂坪紀律部隊宿舍一帶。

案件編號：KCCC3375/2023