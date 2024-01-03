從後箍頸劫靈實女護士　35歲運輸工判囚28個月

將軍澳靈實醫院一名女護士，於去年初行經醫院外的行人隧道入口，被一名男子從後箍頸搶劫，搶走約總值3,600港元的腕錶及手袋。執法人員到場調查，發現賊人在慌亂期間遺下的銀包，經調查後成功鎖定並拘捕該名賊人。涉案男子今（3日）於區院承認一項搶劫罪，被法官陳廣池判監28個月。法官指被告屬衝動犯案搶劫獨行女事主，他雖沒有使用武器，卻曾從後箍頸，並非單純搶銀包。

被告李捷（35歲，運輸工人）承認1項搶劫罪。辯方求情指，被告因喪父要辦理喪事而欠下9萬港元債項，當日他返家途中見事主單獨一人而心生歪念。法官判刑因指被告沒有於現場埋伏，認為非有預謀犯案，而事主部分失物亦得以尋回。經考慮後法官最終判處被告監禁28個月。

案情指，2023年1月9日晚約10時，鄭姓女事主在途經將軍澳靈實醫院外行人隧道時，突然被人從後箍頸，鄭失去平衡跌在地上，肩膊的手袋則遭被告猛力拉扯。被告搶走手袋後往醫院方向逃跑。一名男途人聽到鄭呼救並嘗試追截但不成功，不過拾到被告掉下的一個銀包，當中載有其個人證件。而鄭被搶走的手袋內載有她的身份證、提款卡及現金約450港元，所有物品總值約3,600港元。執法人員接報並經調查後於同日拘捕被告，警誠下他承認搶劫，並帶人員尋回部分被搶劫物品。被告稱因欠債而犯案，並把手袋棄掉。

案件編號： DCCC 279/2023