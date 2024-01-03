遠洋船偷運600萬元走私貨　包括魚翅及壯陽藥　拘付貨人女代表

上周三(12月27日)，海關經情報分析及風險評估，揀選一批原定經遠洋船出口往越南的貨櫃作查驗，經檢查後，關員在其中4個貨櫃內，發現一批未有申報的貨物，當中包括花膠、魚翅、藥劑製品及護膚品，貨物總值約600萬港元。據了解，該些藥劑製品懷疑是壯陽藥。

調查人員表示，走私分子不斷改變他們的走私模式，由以往經遠洋船走私貨櫃到內地其他城市，改變為近期將走私貨物經遠洋船出口至越南、馬來西亞、新加坡等東南亞地區，再用其他途徑偷運到內地。人員相信，如果走私分子將今次截獲的貨物由越南運返內地，可以逃避超過300萬港元的稅款。

另外，案中魚翅經過漁護署初步檢驗，懷疑是屬於受管制的瀕危物種，它們與涉案藥劑製品同樣需要出口許可證，可能亦是不法之徒選擇走私的原因之一。除此之外，關員在檢查貨櫃的時候，發現櫃內大部分為已經申報的貨物，關員要將相關貨物移走，才能發現該些走私貨，相信有人企圖藉此蒙混過關，希望逃避偵查。

海關經跟進調查後，拘捕一名自稱為付貨人代表的52歲女子。案件仍在調查中，暫時未知涉案藥物用途及有無流出市面，稍後不排除會有更多涉案人士被捕。