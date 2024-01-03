男嬰患新冠併發嘶哮症　專家指可致命籲家長勿輕視

關日華表示，兒童染疫後患嘶哮症可致呼吸困難，嚴重會缺氧甚至死亡。

威爾斯親王醫院一名20個月大男嬰確診感染新冠病毒，並出現嘶哮症，情況嚴重。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，兒童染疫後患患嘶哮症屬非常普遍的併發症，患者喉嚨會急性腫脹，導致呼吸困難，嚴重可致缺氧甚至死亡，提醒家長勿掉以輕心。

關日華表示，兒童一旦出現呼吸道感染徵狀，家長不應視為普通感冒，要留意兒童有否發燒，觀察其活動能力，例如是否有如平日般活潑，亦要注意患者胃口有否受影響。他指出，小便量減少、呼吸困難或發出不正常聲音、嘴唇或舌頭發紫等，都屬嚴重警號，要盡快求醫。

關日華又指，市民於節假期間有較多社交活動，近日新冠和流感個案均趨增，提醒家長盡快帶子女接種新冠及流感疫苗，避免感染後出現嘶哮症或急性腦炎等併發症。

根據衞生防護中心昨日（2日）公布，該名男嬰過往健康良好，上周五（2023年12月29日）開始發燒、咳嗽帶痰和呼吸困難，翌日（2023年12月30日）出現皮膚發紫，同日被帶往威爾斯親王醫院急症室，化驗呼吸道樣本後證實確診，臨床診斷為嘶哮症，目前留醫威院兒童深切治療部，情況嚴重。