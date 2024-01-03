「831 」半周年示威　向執法部門私家車擲物　2男暴動罪成

2020年2月底，有網民發起集會紀念「831 」事件半周年，最終在旺角一帶爆發衝突。兩名男子分別被指在場聚集，及向執法部門的私家車擲物。2人及後被捕，並被控1項暴動罪。2人否認控罪，並經審訊後，區院暫委法官王興偉今（3日）裁定2人均暴動罪成，並押後至1月31日判刑，期間被告須還押。王官裁決時不接納兩被告的證供，認為他們到現場的目的是參與暴動，其中1人更有參與擲物。

兩名被告分別是廖敬軒（21 歲，侍應）及杜家駿（27歲，客戶服務員）同被控1項暴動罪，指他們於2020年2月29日在旺角彌敦道近山東街交界參與暴動。兩名被告自辯時分別稱他們當時分別是到旺角晚膳，其中1人稱晚膳後到朗豪坊看電影，另一人則稱因當時情況混亂一直未能到其停泊其座駕的地方故在街上徘徊。惟法官不接納2人說法，其中1人所說餐廳位處的商場已鎖閘他根本難以入內，他逗留的時間遠超電影開場的時段，片段亦顯示他在現場有支持及鼓勵其他示威者；另一被告方面，法官指不信立他會專程駕車到旺角茶餐廳晚膳，且遲遲未能取回汽車。該被告質疑片段拍到向人員私家車擲物的男子並非他，但法官看片段後認為該男子與被告當時衣着及身型等均非常近似，故認為該男子就是被告。法官最終裁定兩被告暴動罪成。

控方案情指，當日案發地點一帶有集會，最終演變成暴動。其中3輛執法部門的私家車駛到達山東街一帶後，有示威者在附近聚集，3車最後須駛走，但有示威者向其中一輛車遭投擲竹枝及磚頭等雜物，須車內的警員走出車並一度持槍戒備，及後因「人多勢眾」而駛走。而擲物的人士當中包括被告杜老嘉駿。人員最終展開拘散行動，並在荷李活商業中心外圍捕77人，包括本案兩名被告。

案件編號：DCCC 465/2022