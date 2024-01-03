城大揭維港高達35種珊瑚　具生態恢復潛力　佛堂洲首現高密度扇貝

香港城市大學研究維多利亞港的海底生態系統，結果在維港發現了高達35種固著性表棲生物物種，其中包括4種黑珊瑚物種、16種石珊瑚物種和15種八放珊瑚物種，揭示了海港地區豐富的生物多樣性，亦凸顯了海港地區底棲生境的恢復潛力以及海洋生態系的修復可能性。其中在佛堂洲地區還首次發現了高密度扇貝，以及觀察到短吻粗吻海龍和青高海牛等標誌性的海洋生物。研究團隊亦根據結果確定了5個重要的底棲生境位置，分別為黑角頭燈塔、佛堂洲、魔鬼山、香港海防博物館和青洲，其中佛堂洲的底棲生境面積約為10.42公頃，相當於14.6個標準足球場大小。

在港府環境及自然保育基金的資助下，香港城市大學海洋污染國家重點實驗室副主任陳荔及其團隊於2021年6月至2023年6月間對維多利亞港的海底生態系統進行調查，以了解其健康狀況和恢復軌跡。研究涵蓋維港的自然海岸線，並包括將軍澳附近和香港島的東部地區，採用創新的水下測繪技術全面評估了該地區的棲息地狀況，包括使用海底攝影設備對自然底棲棲息地進行初步篩檢，水下資訊系統進行水下地圖繪製，以及地理資訊系統和珊瑚面積估算軟件進行數據分析。

陳荔指出，利用新穎的水下測繪技術，能全面了解水下棲息地及其健康狀況，有助分析這些棲息地的空間分布和覆蓋範圍，可隨時間有效監測其變化，並提出針對性的措施，以保護和保存維多利亞港獨特的海洋生態系統。實驗室研究助理鍾子浩有份參與水下調查，指海洋保育較陸地難評估，建立水底地圖可更方便進行研究工作，而下步則希望可進行更全面調查，建立有更多圖像、數字，以至每一品種分布的資訊等，另外亦會設立網站，以向公眾介紹有關資訊。

圖說：

，建立水底地圖可更方便進行研究工作。（高嘉業攝）