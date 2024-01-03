各板塊初議18個事務委會正副主席　易志明料頂替葉劉任人事主席

立法會各板塊正副班長昨日(3日)開會，協調各委員會正副主席人選，但據了解各板塊「未拗掂數」，至今尚未協調完成，下周將再召開會議討論。不過，各委員會正副主席名單陸續曝光，仍待最後「拍板」。

財務委員會正副主席已有定案，而其下的人事編制小組委員會以及工務小組委員會正副主席均有變動。其中，議員葉劉淑儀昨日退出人事編制小組委員會，即連任多年的主席職位將要換人，據了解，主席將由議員易志明頂上，議員容海恩任副主席。

至於葉劉淑儀，指希望轉移重心加入工務小組，專注處理北部都會區相關撥款，不過有消息指葉劉未來的工作重心不但轉至工務小組，更有意轉打「國際線」，將擔任議會聯絡小組委員會主席。

該委員會的工作重點為「促進與各地議會機構的聯繫及與該等機構發展友好關係」、「處理與議會友好組織的活動有關的一切事宜，包括派遣代表團往香港以外地區訪問及為來港訪問的代表團安排款待活動」等。

工務小組委員會主席方面，則相信由原本副主席的議員謝偉銓擔任，副主席一職則是議員郭偉強。

另外，據悉原任公務員及資助機構員工事務委員會主席的郭偉強計劃「轉戰」人力事務委員會，將公務員事務委員會主席「交捧」至其工會成員梁子穎。議員吳秋北則有意擔任房屋事務委員會，原本的房屋事務委員會主席盧偉國或轉任發展事務委員會主席。議員陸頌雄以及鄧家彪亦有意出任交通事務委員會主席，以及福利事務委員會主席。不過，原本交通事務委員會主席陳恒鑌有意連任，亦有消息傳出議員管浩嗚有意角逐福利事務委員會主席，副主席亦有多人有興趣，包括議員江玉歡、林素蔚。