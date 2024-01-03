青年申覆核質疑行人路規劃失調遭拒　法官：無爭辯之處

青年繼早前入稟高院申請司法覆核，挑戰警方截查及要求查閱其身份證但失敗後，上月又入稟高院申請司法覆核挑戰政府有關城市規劃政策。他認為政府的規劃失調，以致出現行人路過窄從而令市民須衝出馬路而觸犯《道路交通條例》須罰款，又指亂過馬路罪行屬違憲。高院法官高浩文今（3日）頒下判詞，拒絕批出司法覆核許可。法官指申請人的觀點並無爭拗的地方，亂過馬路罰則亦非不合理，投訴亦不屬司法覆核管轄範圍。

申請人是曾浩銘(譯音)，其自行撰寫的入稟狀把香港政府、運輸署、發展局及立法會均列為擬答辯人。他又表示自己需要支付亂過馬路的罰款，而沒有錢支付訟費，並表明擔心要分擔律政司的訟費。法官指申請人質疑亂過馬路罪行違反《基本法》28條，但是法官認為相關法例並沒有與《基本法》抵觸，而設立亂過馬路罪行及罰則亦屬立法機關領域，法庭不應干預。法官指此項罪行的設立，是為阻止行人置身險境，明顯並非不合理，若如申請人指出現即時危險才截停亂過馬路人士，實屬為時已晚。法官最終認為案件沒有爭辯之處可拒絕發出申請司法覆核許可。

據入稟狀指，申請人認為政府行政機關過往的城市規劃失衡，才出現市民亂過馬路的情況。他又指因市民是被逼亂過馬路，認為現時《道路交通條例》下，因亂過馬路而被罰款屬加重市民負擔，且不合憲。他要求推翻該條條例，並要立法會重新作規劃。

案件編號：HCAL 2285/2023