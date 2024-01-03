帶動人流推廣離島特色　東涌東海濱設園遊會兼成打卡點

即使位置較為偏遠的離島區，亦要響應政府的市集經濟。離島民政事務處計劃在新春期間，於東涌東海濱長廊舉辦園遊會，提供各式遊戲以及娛樂節目，藉此吸引市民和遊客，刺激消費，且所有攤位均不會收取租金。另一方面，東涌東海濱長廊被初步選定為離島區3個「打卡」地標項目之一，擬邀請設計師按當地境設置燈飾。

下月23至25日，即農曆正月十四至十六，東涌東海濱長廊將舉行「離島民俗元宵夜，辰龍千燈園遊會」，屆時會提供多項節慶活動，如猜燈謎、民俗手藝工作坊及製作示範、各式遊戲以及娛樂節目；園遊會中設有元宵市集，售賣離島區內出產或相關的商品，向遊人宣傳離島特色、推動地區經濟。離島民政事務處打算邀請不同團體，包括扎根區內並有生產零售商品的社會企業、特色商戶及相關團體，免租營運園遊會內攤位。而園遊會場地亦會提早於下月17日開始，設置多項以新春元宵及古風為主題的燈飾、巨型裝置和拍照點等，供入場人士「打卡」留念。

民政處亦已識別出3個區內適合設立「打卡」地標的地點，東涌東海濱長廊不但是其一、且列為優先處理的地標項目，預計可於今年10月前完成。離島區議會秘書處文件指上址景色優美，深受當區居民喜愛，亦是攝影愛好者取景的熱門位置。為響應「香港夜繽紛」活動，民政處建議邀請設計師於東涌東海濱長廊空地設置具有地區特色、配合周遭環境並優美雅致的燈飾，讓遊人可於該處拍攝別具特色的照片留念，感受東涌海濱夜間的魅力。

另外兩個「打卡」地標的選址，分別是鄰近榕樹灣碼頭的南丫島歷史文物室及大澳海濱長廊，兩者皆建議邀請設計師設置具有地方特色的藝術裝置，以提升景點的吸引力。