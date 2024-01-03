涉2019年參與荃灣暴動　機械技工被控串謀暴動等3罪

2019年8月25日荃灣一帶有示威者聚集，最終由非法集結演變成暴動，及後有多人被捕。其中涉及9人的案件早前已被交往法庭處理，當中7人已認罪及判刑，餘下2人則正等候審訊。不過近日再有另1男子懷疑涉及該案，並被落案起訴串謀暴動及串謀參與非法集結等3罪。該漢今被解往沙田裁判法院應訊，暫毋須答辯。裁判官將案件押後至1月9日再訊，以等待轉介文件，案件將交由區院處理，被告獲准以1萬港元保釋候訊。

被告區曉鋒（39歲，機械技工）被控串謀暴動、無牌管有通訊電器具，及作為串謀暴動交替控罪的串謀非法集結共3罪。控罪指區於2019年8月25日，在香港新界葵涌永順街荃灣屠房外，與湯衛國、梁啟彥、謝信誠、鄧志康、簡子聰、潘世傑、陳慶龍、羅雅婷、鄧可盈，及另外兩名男子劉卓陞及王駿禧串謀暴動。交替控罪則指區於上述時間及地點與上述人士一同參與非法集結。

無牌管有通訊器具的控罪則指，區於同日同地，在沒有行政長官會同行政會議或電訊管理局局長批給或設立的適當牌照，而管有作無線電通訊之用的器具,即一部無線電通訊機。

案件編號：STCC 28/2024