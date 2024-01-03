中學生曾計劃自殺比率高　議員籲家長切忌施加壓力多陪伴

衞生署今日(3日)公布轄下學生健康服務於2022／23學年提供周年健康檢查服務的主要檢查結果，其中自我評估問卷顯示過往12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率，分別為2.8%及1.3%，中學生的比率較高，分別為3.7%及1.6%。議員及心理學家均表示學生壓力來自學業，建議家長照顧子女身心健康，也建議政府善用本港輔導專業人才，例如在學校、地區康健中心設立輔導專業人員崗位。

立法會教育事務委員會委員郭玲麗指，學業成績和功課是學生的主要壓力來源，呼籲家長切忌施加太多壓力，應照顧子女的身心健康成長，建議家長和教師可以鼓勵學童遇到不愉快時要打開心扉，向信任的人士傾訴，以減低積累負面情緒。政府可考慮善用本港輔導專業人才，例如在學校、地區康健中心設立輔導專業人員崗位，為有需要的學童進行深層次輔導服務，協助他們處理精神和情緒問題，以減低自殺風險。

教育界議員朱國強就認為，減輕學生過重的課業和心理負擔刻不容緩，現時中小學各科課程內容過多，師生在有限課時不斷追趕，致課業壓力有增無減。學習不應該「重量不重質」，當局應帶頭「減負」，促使課程內容精簡，達到有效學習，而非「一味靠多」。他指，「贏在起跑線」的家長心態，是導致學生「累在起跑線」的成因，過分重視比較及競爭的教育制度，只會摧毀學生的身心狀態及學習動機，他強呼籲家長顧及子女感受與承受能力，以正面積極的角度，看待他們的學習與成長問題，多給鼓勵與肯定，亦不應只以分數，論定孩子的成就。

輔導心理學家陳鈺瑜指，學生學業繁重容易積累壓力，家長和教師應與孩子保持溝通暢通，並留意他們行為、情緒或學業表現的任何變化，亦可創造支持性的環境，鼓勵孩子表達他們的情感和想法，不加批判；鼓勵孩子培養健康的壓力應對機制和生活習慣，如運動、健康嗜好和與支持性朋友相處，教導他們有效的壓力管理技巧。陳又指，若家長發現孩子有自殺或自殘傾向，不建議直接批判他們的想法或要求孩子不要死。應該用同理的方式回應，明白他們有悲傷情緒，加以陪伴。通過真誠表達關切，並為他們提供一個安全的空間來分享他們的思想和情緒，讓他們知道「我會在這裡支持你」，同時盡快尋求專業協助，如校內的社工或輔導員。